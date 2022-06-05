Шахназаров рассказал, как кураторы подставили Киркорова и лишили его концертов в России

Российский публицист Михаил Шахназаров предположил, что заставило Филиппа Киркорова встать на защиту Максима Галкина после высказывания Маргариты Симоньян.
Недавно в эфире телеканала «Россия-1» журналистка Марина Симоньян сообщила, что шоумен Максим Галкин может являться представителем ЛГБТ- сообщества. В защиту юмориста встал Филипп Киркоров. Он записал видеообращение Маргарите, где попытался пристыдить журналистку.
При этом журналист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац» предположил, что заставило Киркорова так рьяно защищать бывшую жену и ее нынешнего мужа. По его словам, Филипп может являться исполнителем указов «сверху» и за деньги он будет высказывать такое мнение, какое ему продиктуют.
«Там было так. Подошли люди к Филиппу и сказали: “Филимон, пойдешь на камеру, вот тебе бабки, наедь на Марго. Там перешли все границы, это же Максим Галкин”. А может и без бабок… Это мое предположение. А Филимон пошел и наговорил. Смотрите, как его под танки грамотно кинули. Сейчас его проверят: либо ему начнут напихивать по полной программе, либо он весь в белом», — рассказал Шахназаров.
Во время недавнего концерта в Кремле, где Киркоров организовал шоу в честь 55-летнего юбилея. Во время выступления он станцевал на декорациях, выполненных в форме креста. Эпатажный номер вызвал немало обсуждений общественности: многие люди посчитали, что подобное поведение оскорбляет чувства верующих.