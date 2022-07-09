Шахназаров раскритиковал появление группы «Би-2» на Суперкубке России

Журналист Михаил Шахназаров отреагировал на предстоящее появление рок-группы «Би-2» на Суперкубке России. По словам блогера, группе стоит запретить выступать в России.
Суперкубок по футболу пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля. После матча перед болельщиками сыграют «Би-2». Шахназаров постоянно критикует артистов, которые высказались против проведения специальной операции. Он напомнил, что музыканты отказались выступать на сцене с баннером, на котором было написано «Zа президента».
«Сегодня в 19:00 на “Зенит-Арене” группа “Би-2” покажет класс народному быдлу и вате. В зрителях — футболисты “Зенита” и “Спартака”», — иронично высказался Шахназаров в Telegram-канале.
Ранее Шахназаров заявил, что с таким же успехом можно было пригласить Галкина. Он усмехнулся и заявил, что «днище не должно быть половинчатым».