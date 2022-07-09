Шахназаров раскритиковал появление группы «Би-2» на Суперкубке России

Суперкубок по футболу пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля. После матча перед болельщиками сыграют «Би-2». Шахназаров постоянно критикует артистов, которые высказались против проведения специальной операции. Он напомнил, что музыканты отказались выступать на сцене с баннером, на котором было написано «Zа президента».