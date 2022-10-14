Шахназаров: Пугачева «похоронит» себя в интервью с Собчак

Журналистка Ксения Собчак уехала в Израиль за очередным интервью. Многие решили, что на провокационные вопросы на этот раз будет отвечать Алла Пугачева. По этому поводу высказался публицист Михаил Шахназаров в передаче «Полный абзац».
«Именно это интервью станет той самой дверью последней, которой хлопнет Алла Борисовна в России. Потому что она этим интервью себя похоронит сто процентов окончательно. Она сожжет абсолютно все мосты. А Собчак нужен хайп, естественно. Ей все равно кого брать – маньяка или Аллу Пугачеву», – подметил Шахназаров.
Слухи об интервью с Пугачевой все же имеют некоторую почву. Собчак и Примадонну видели вместе в Тель-Авиве на концерте Земфиры. Впрочем, в «Земле обетованной» сейчас пребывает множество россиян, сбежавших от проблем.
О том, что Собчак уже некоторое время не живет со своим мужем Константином Богомоловым писало информационное агентство URA.RU. Они видятся время от времени, но каждый живет при себе.