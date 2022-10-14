Шахназаров: Пугачева «похоронит» себя в интервью с Собчак

«Именно это интервью станет той самой дверью последней, которой хлопнет Алла Борисовна в России. Потому что она этим интервью себя похоронит сто процентов окончательно. Она сожжет абсолютно все мосты. А Собчак нужен хайп, естественно. Ей все равно кого брать – маньяка или Аллу Пугачеву», – подметил Шахназаров.