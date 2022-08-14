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Шахназаров прокомментировал встречу Собчак и Богомолова в Юрмале

Шахназаров прокомментировал встречу Собчак и Богомолова в Юрмале
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Журналист Михаил Шахназаров оценил встречу телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым в Юрмале. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Шахназаров, комментируя фотографии со встречи супругов, вспомнил «бал Сатаны» из романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Маргинальный сходняк в Юрмале прирастает новыми персонажами. Как здесь [писателя Федора] Достоевского с Булгаковым не вспомнить. Как не вспомнить бесов и знаменитый бал», — высказался публицист.

Известно, что супругам часто приходится расставаться из-за работы. Собчак трудится для своего YouTube-канала, а Богомолов работает в театре.

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