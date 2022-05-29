Шахназаров пристыдил Алексея Кортнева за идею о штрафах для уличных музыкантов

Известный журналист и публицист Михаил Шахназаров прокомментировал идею музыканта и лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева о введение штрафов для уличных музыкантов, которые позволяют себе нецензурно выражаться.
Алексей Кортнев отметил, что выступление с содержанием мата на улицах городов могут услышать дети, что может негативно повлиять на последующее формирование личности.
«Услышать это пение люди могут совершенно случайно. Таким образом, совершенно случайно дети могут наслушаться совершенно скабрезных и противных вещей», — отметил музыкант.
Журналист Михаил Шахназаров, комментируя заявление лидера группы «Несчастный случай», отметил, что вероятнее всего у артиста имеются сильные покровители.
Ранее журналист Михаил Шахназаров резко высказался о популярности украинских исполнителей в России. Он убежден, что причиной их взлета стали продюсеры.