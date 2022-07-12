Шахназаров предсказал Собчак бесславную судьбу без покровительства родителей

«Прилавок какой-то на рынке, где она стоит. Ксения торгует разносолами, мясом. Орет и хамит. Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — пояснил Шахназаров.