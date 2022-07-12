Шахназаров предсказал Собчак бесславную судьбу без покровительства родителей

Если бы не именитые родители, телеведущая Ксения Собчак никогда бы не стала знаменитой, заявил публицист и продюсер Михаил Шахназаров, передает Teleprogramma.pro.
По его словам, сегодня Ксения в основном занимается критикой других, делая это в хамской манере, как «на рынке». Лишь известность ее родителей дали шанс Собчак прославиться.
«Прилавок какой-то на рынке, где она стоит. Ксения торгует разносолами, мясом. Орет и хамит. Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — пояснил Шахназаров.
Напомним, отцом Ксении Собчак был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который умер в 2000 году. Мама телеведущей — известный российский политик Людмила Нарусова.