Новости0

Шахназаров предсказал Собчак бесславную судьбу без покровительства родителей

Шахназаров предсказал Собчак бесславную судьбу без покровительства родителей
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Если бы не именитые родители, телеведущая Ксения Собчак никогда бы не стала знаменитой, заявил публицист и продюсер Михаил Шахназаров, передает Teleprogramma.pro.

По его словам, сегодня Ксения в основном занимается критикой других, делая это в хамской манере, как «на рынке». Лишь известность ее родителей дали шанс Собчак прославиться.

«Прилавок какой-то на рынке, где она стоит. Ксения торгует разносолами, мясом. Орет и хамит. Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — пояснил Шахназаров.

Напомним, отцом Ксении Собчак был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который умер в 2000 году. Мама телеведущей — известный российский политик Людмила Нарусова.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.