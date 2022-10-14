Шахназаров предостерег Аллу Пугачеву от дружбы с Земфирой

Несколько лет назад Земфира публично заявляла, что для нее не существует певицы Аллы Пугачевой, и что она не знакома с ее творчеством. Журналист сказал что это невозможно, так как композиции народной артистки СССР звучали из каждого музыкального аппарата. Он также обвинил Земфиру в лицемерии.