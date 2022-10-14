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Шахназаров предостерег Аллу Пугачеву от дружбы с Земфирой

Блогер Миро рассказала, из-за чего радиостанции не крутят песни Пугачевой
prt scr youtube.com | ОМ Олега Меньшикова

Недавнюю встречу певиц Аллы Пугачевой и Земфиры прокомментировал известный журналист Михаил Шахназаров. По его мнению, Примадонне стоит быть более разборчивой в людях.

Несколько лет назад Земфира публично заявляла, что для нее не существует певицы Аллы Пугачевой, и что она не знакома с ее творчеством. Журналист сказал что это невозможно, так как композиции народной артистки СССР звучали из каждого музыкального аппарата. Он также обвинил Земфиру в лицемерии.

«Алла Борисовна, с кем вы там тусите? Они же вас все и сдадут» — предупредил Шахназаров Пугачеву.

Певицы встретились на концерте в Тель-Авиве. Ранее Пугачева поблагодарила свою армию поклонников и сообщила, что уезжает из России в Израиль, передает URA.RU.

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RusNewsToday24
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