Шахназаров предостерег Аллу Пугачеву от дружбы с Земфирой

Недавнюю встречу певиц Аллы Пугачевой и Земфиры прокомментировал известный журналист Михаил Шахназаров. По его мнению, Примадонне стоит быть более разборчивой в людях.
Несколько лет назад Земфира публично заявляла, что для нее не существует певицы Аллы Пугачевой, и что она не знакома с ее творчеством. Журналист сказал что это невозможно, так как композиции народной артистки СССР звучали из каждого музыкального аппарата. Он также обвинил Земфиру в лицемерии.
«Алла Борисовна, с кем вы там тусите? Они же вас все и сдадут» — предупредил Шахназаров Пугачеву.
Певицы встретились на концерте в Тель-Авиве. Ранее Пугачева поблагодарила свою армию поклонников и сообщила, что уезжает из России в Израиль, передает URA.RU.