Шахназаров поднял на смех Макаревича за его откровенные рассказы о жизни с молодой женой

Журналист и блогер Михаил Шахназаров уличил сбежавшего в Израиль певца Андрея Макаревича в лицемерии, когда тот похвастался весьма агрессивным «хобби» своей молодой избранницы, которое вовсе не вяжется с образом миролюбивых творцов-песенников.
Макаревич недавно похвастался в Сети тем, что его супруга, пока он сам моет посуду, направилась на тренировке по скоростной стрельбе из пистолета. Эта запись привлекла внимание Шахназарова, который вывел лицемерие певца «Машины времени» на чистую воду.
«Мирные люди, настоящие художники. Не то что мы, орки. А вообще, забавно читать такие похвальбушки. У меня есть приятель, который женился на девушке, сильно уступающей ему в возрасте. И вот он постоянно писал в соцсетях благоглупости. Так он в детство и впал, с рассказами о подвигах Аришки и вечной улыбкой на устах», — рассказал Шахназаров.