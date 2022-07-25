Шахназаров поднял на смех Макаревича за его откровенные рассказы о жизни с молодой женой

«Мирные люди, настоящие художники. Не то что мы, орки. А вообще, забавно читать такие похвальбушки. У меня есть приятель, который женился на девушке, сильно уступающей ему в возрасте. И вот он постоянно писал в соцсетях благоглупости. Так он в детство и впал, с рассказами о подвигах Аришки и вечной улыбкой на устах», — рассказал Шахназаров.