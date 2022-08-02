Шахназаров отреагировал на выход Лаймы Вайкуле с украинским флагом на сцену в Литве

Латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего выступления в Паланге негласно поддержала Украину, выйдя на сцену с украинским флагом. Журналист Михаил Шахназаров высказал личное мнение на этот счет. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Публицист отметил, что совершенно не удивлен поступком Вайкуле выйти на сцену с украинским флагом в руках и показать поддержка в адрес государства. По мнению Шахназарова, артистка просто использовала Россию и ее жителей только с целью получения больших денег.
«Иллюстрация к песне “Я вышла на Пикадилли”. Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — отреагировал журналист.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шахназаров едко ответил назвавшей себя «артистом мирового уровня» Королевой.