Новости04

Шахназаров отреагировал на восхищение Долина в адрес Галкина

Шахназаров отреагировал на восхищение Долина в адрес Галкина
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Журналист и видеоблогер Михаил Шахназаров отреагировал на слова восхищения кинокритика Антона Долина в адрес шоумена Максима Галкина.

Ранее Долин опубликовал в микроблоге большой пост, где поделился своими впечатлениями от концерта Галкина в Рое. Кинокритик всячески восхвалял 46-летнего юмориста, рассказывая о его профессионализме.

«Кинокритик Антонс Долинс скоро будет смеяться над показанным указательным пальцем. Деградация должна быть стремительной», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Журналист также добавил, что не может дождаться момента, когда с «чувством глубочайшего удовлетворения» будет наблюдать, как граждане Латвии начнут ущемлять в правах уехавших из России людей за незнание местного языка, лицемерие и «недостаточную лояльность».

галкин долин Шахназаров
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.