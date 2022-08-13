Шахназаров отреагировал на восхищение Долина в адрес Галкина

Журналист и видеоблогер Михаил Шахназаров отреагировал на слова восхищения кинокритика Антона Долина в адрес шоумена Максима Галкина.
Ранее Долин опубликовал в микроблоге большой пост, где поделился своими впечатлениями от концерта Галкина в Рое. Кинокритик всячески восхвалял 46-летнего юмориста, рассказывая о его профессионализме.
«Кинокритик Антонс Долинс скоро будет смеяться над показанным указательным пальцем. Деградация должна быть стремительной», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
Журналист также добавил, что не может дождаться момента, когда с «чувством глубочайшего удовлетворения» будет наблюдать, как граждане Латвии начнут ущемлять в правах уехавших из России людей за незнание местного языка, лицемерие и «недостаточную лояльность».