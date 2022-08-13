Шахназаров отреагировал на восхищение Долина в адрес Галкина

Журналист также добавил, что не может дождаться момента, когда с «чувством глубочайшего удовлетворения» будет наблюдать, как граждане Латвии начнут ущемлять в правах уехавших из России людей за незнание местного языка, лицемерие и «недостаточную лояльность».