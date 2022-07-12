Шахназаров одним словом определил степень таланта Наргиз

Продюсер и публицист Михаил Шахназаров признал талант уехавшей из России Наргиз, подчеркнув ее маргинальность, передает Teleprogramma.pro.
По мнению Шахназарова, узбекская исполнительница принимает некоторые препараты, однако это не мешает ей петь лучше большинства других звезд отечественной сцены.
«Уехавшие звезды все разной степени маргинальности. Наргиз — очень талантлива. Ее вокал был одним из лучших. Она скандальная. Препараты там. Но она своим голосом даст 90% фору тем, кто выскакивает на российскую сцену», — сказал публицист.
Напомним, Наргиз покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно высказывалась против решения о ее проведении, а также выступала с осуждением людей, не разделяющих ее точку зрения. В итоге певице ограничили въезд в РФ на 50 лет. Учитывая, что Наргиз разменяла шестой десяток, маловероятно, что она еще когда-нибудь выступит на российской сцене.