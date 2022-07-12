Шахназаров одним словом определил степень таланта Наргиз

Напомним, Наргиз покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно высказывалась против решения о ее проведении, а также выступала с осуждением людей, не разделяющих ее точку зрения. В итоге певице ограничили въезд в РФ на 50 лет. Учитывая, что Наргиз разменяла шестой десяток, маловероятно, что она еще когда-нибудь выступит на российской сцене.