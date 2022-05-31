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Шахназаров объяснил Собчак, почему фильмы Серебреникова пользуются успехом в Каннах

Шахназаров объяснил Собчак, почему фильмы Серебреникова пользуются успехом в Каннах
Комсомольская правда/Global Look Press

Российский режиссер Карен Шахназаров в разговоре с Ксенией Собчак попытался объяснить, почему на знаменитый кинофестиваль в Каннах приглашают именно его коллегу Кирилла Серебреникова.

Шахназаров заявил, что фильмы Серебренникова показывают в Каннах не только из-за их художественной ценности. Так, он представил на фестивале картину «Жена Чайковского» — наград фильм не взял, зато заслужил громкие овации.

«Есть и другая составляющая. В таких фестивалях, как Каннский, она существует. Я сам два раза участвовал в основной программе фестиваля. И мне помогали некоторые факторы. Меня первый раз пригласили в официальную программу с картиной “Зеро”. Она считалась антисоветской. Я не считаю ее антисоветской. А вторая программа — “Цареубийца”. Это был еще Советский Союз. Так что не будем преувеличивать», — сказал Шахназаров.

Ранее Шахназаров рассказал, что доверяет российскому журналисту Владимиру Соловьеву в вопросе проведения РФ специальной операции на Украине.

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