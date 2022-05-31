Шахназаров объяснил Собчак, почему фильмы Серебреникова пользуются успехом в Каннах

«Есть и другая составляющая. В таких фестивалях, как Каннский, она существует. Я сам два раза участвовал в основной программе фестиваля. И мне помогали некоторые факторы. Меня первый раз пригласили в официальную программу с картиной “Зеро”. Она считалась антисоветской. Я не считаю ее антисоветской. А вторая программа — “Цареубийца”. Это был еще Советский Союз. Так что не будем преувеличивать», — сказал Шахназаров.