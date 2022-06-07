Шахназаров объяснил, почему Неврозов выбрал для жизни именно Украину

Блогер и писатель Михаил Шахназаров заявил, что для журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) не оказалось места в Израиле.
Невзоров неожиданно сменил гражданство, получив украинский паспорт «за выдающиеся заслуги перед страной». Журналист рьяно критиковал спецоперацию РФ, после чего вовсе покинул страну. Экс-ведущий программы «600 секунд» ранее жил в Европе, бывал в Израиле, однако теперь остановился на Украине. Шахназаров объяснил, почему его выбор пал именно на эту страну.
«Александр Глебович понял, что в Израиле денег не заработаешь. Там много тех, кто уехал, там ведь Максим один на гитаре, другой ртом, а он что? Так что Украина для него — это плацдарм», — заявил блогер в эфире YouTube-шоу «Шах и мат».
По всей видимости, писатель имел в виду юмориста Максима Галкина и одного из покинувших Россию музыкантов. Туда они перебрались вместе со своими семьями и уже дают концерты для израильской публики.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами