Шахназаров объяснил, почему Неврозов выбрал для жизни именно Украину

«Александр Глебович понял, что в Израиле денег не заработаешь. Там много тех, кто уехал, там ведь Максим один на гитаре, другой ртом, а он что? Так что Украина для него — это плацдарм», — заявил блогер в эфире YouTube-шоу «Шах и мат».