Шахназаров обрушился с критикой на новый клип Покровского «Украина»

Российский видеоблогер и журналист Михаил Шахназаров раскритиковал клип исполнителя Макса Покровского «Украина» и отметил жажду наживы у артиста.
Фронтмен музыкального коллектива «Ногу свело» присоединился к числу отечественных знаменитостей, выступивших в поддержку Украины на фоне проведения вынужденной специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ранее музыкант опубликовал клип в поддержку соседней страны.
В рамках личного YouTube-шоу «Шах и мат» Шахназаров акцентировал внимание на том, что Покровским движут далеко не высокоморальные цели. По мнению журналиста, певец лишь увидел «хорошую возможность подзаработать» на тенденции всемирной любви к Украине.
«Думаете Покровский переживает за Украину? Нет. Жрать нечего. Под клипом написано “донаты принимает там, там и там”. Все очень слабо, очень плохо и очень глухо. Правда. У него “большое будущее” в Америке, будет вместе с Профессором Лебединским побираться и искать деньги на суши», — резко высказался блогер.
В целом писатель оценил видеоролик артиста «слабым». Движения самого Покровского в клипе напомнили Шахназарову поведение людей, чей рассудок помутнен запрещенными веществами.