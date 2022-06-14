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Шахназаров обрушился с критикой на новый клип Покровского «Украина»

Шахназаров обрушился с критикой на новый клип Покровского «Украина»
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Российский видеоблогер и журналист Михаил Шахназаров раскритиковал клип исполнителя Макса Покровского «Украина» и отметил жажду наживы у артиста.

Фронтмен музыкального коллектива «Ногу свело» присоединился к числу отечественных знаменитостей, выступивших в поддержку Украины на фоне проведения вынужденной специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ранее музыкант опубликовал клип в поддержку соседней страны.

В рамках личного YouTube-шоу «Шах и мат» Шахназаров акцентировал внимание на том, что Покровским движут далеко не высокоморальные цели. По мнению журналиста, певец лишь увидел «хорошую возможность подзаработать» на тенденции всемирной любви к Украине.

«Думаете Покровский переживает за Украину? Нет. Жрать нечего. Под клипом написано “донаты принимает там, там и там”. Все очень слабо, очень плохо и очень глухо. Правда. У него “большое будущее” в Америке, будет вместе с Профессором Лебединским побираться и искать деньги на суши», — резко высказался блогер.

В целом писатель оценил видеоролик артиста «слабым». Движения самого Покровского в клипе напомнили Шахназарову поведение людей, чей рассудок помутнен запрещенными веществами.

журналист покровский Шахназаров
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RusNewsToday24
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