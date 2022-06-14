Шахназаров обрушился с критикой на новый клип Покровского «Украина»

«Думаете Покровский переживает за Украину? Нет. Жрать нечего. Под клипом написано “донаты принимает там, там и там”. Все очень слабо, очень плохо и очень глухо. Правда. У него “большое будущее” в Америке, будет вместе с Профессором Лебединским побираться и искать деньги на суши», — резко высказался блогер.