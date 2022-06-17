Шахназаров обрушился с критикой на латвийского режиссера Туминаса за постановку «Война и мир»

«Уверен, что вы и Херманиса притащите через время. А потом возопите: «Почему нас в мире не уважают?!» Да потому что в Литве памятники нашим героям сносят, а вы своего дружбана сюда тащите. Мда… хорошо внутри качают. Грамотно», — заявил Шахназаров.