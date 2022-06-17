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Шахназаров обрушился с критикой на латвийского режиссера Туминаса за постановку «Война и мир»

Шахназаров обрушился с критикой на латвийского режиссера Туминаса за постановку «Война и мир»
prt scryoutube.com/Шах и Мат

Известный журналист и публицист Михаил Шахназаров прокомментировал постановку спектакля по произведению Льва Толстого «Война и Мир» на фестивале в Ясной поляне, который представил режиссер Римаас Туминас, сообщает CT News.

Отметим, что режиссер Римас Туминас отличился антироссийскими высказываниями во время общения с пранкерами Вованом и Лексусом. После этого он был лишен поста режиссера Вахтанговского театра.

«Уверен, что вы и Херманиса притащите через время. А потом возопите: «Почему нас в мире не уважают?!» Да потому что в Литве памятники нашим героям сносят, а вы своего дружбана сюда тащите. Мда… хорошо внутри качают. Грамотно», — заявил Шахназаров.

Ранее Михаил Шахназаров жестко высказался о новой композиции музыканта Андрея Макаревича «Люди как люди».

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RusNewsToday24
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