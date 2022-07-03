Шахназаров назвал условие, при котором извинится перед сбежавшим из России Макаревичем

По мнению Михаила Шахназарова, на подобные вещи должны реагировать даже те звезды, что сбежали за рубеж после начала спецоперации, осудив ее проведение. Многие из них интенсивно критиковали Россию и ее граждан, которые имеют иную точку зрения. Более того, если кто-то из «беглецов» выступит с осуждением украинских преступлений, Шахназаров готов принести извинения за все предыдущие резкие слова в их адрес.