Шахназаров назвал условие, при котором извинится перед сбежавшим из России Макаревичем

Музыкальный критик и журналист Михаил Шахназаров заявил, что готов извиниться перед всеми сбежавшими российскими звездами за резкие слова в их адрес, если они осудят удар ВСУ по Белгороду, передает CTNews.
Стоит отметить, что 3 июля Вооруженные силы Украины обстреляли мирных жителей Белгорода. В результате атаки три человека погибли, двое пропали без вести, еще несколько получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
По мнению Михаила Шахназарова, на подобные вещи должны реагировать даже те звезды, что сбежали за рубеж после начала спецоперации, осудив ее проведение. Многие из них интенсивно критиковали Россию и ее граждан, которые имеют иную точку зрения. Более того, если кто-то из «беглецов» выступит с осуждением украинских преступлений, Шахназаров готов принести извинения за все предыдущие резкие слова в их адрес.
«Я буду долго перед ними извиняться за все сказанное ранее. Если Макаревич или Шевчук, Гребенщиков или Земфира публично ужаснутся, осудят, или просто скажут лишь слово – дайте знать. Ну а если Ваня Ургант поставит у себя в соцсетях черный квадрат с подписью “Страх и боль”, то можете звонить мне прямо на сотовый», — призвал Шахназаров.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.