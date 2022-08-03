Шахназаров назвал самую подходящую профессию для Ольги Бузовой

«Армянские продюсеры сделали ее. Она — ноль. Вы меня простите. Я гулял по Сочи – там конкурс красоты можно проводить, — девчонки-красавицы, взгляд не оторвать. Я уверен, что среди них есть толковые девки. Нет, нашли Ольгу Бузову – бюджетнейший вариант. Заставили ее петь», — посетовал Шахназаров.