Шахназаров назвал самую подходящую профессию для Ольги Бузовой

Писатель и публицист Михаил Шахназаров раскритиковал сценический талант Ольги Бузовой после концерта в Риге и посоветовал ей сменить профессию, передает портал Teleprogramma.pro.
По мнению публициста, про Ольгу Бузову уже давно все понятно. Он убежден, что за ее успехом стоят грамотные продюсеры.
«Армянские продюсеры сделали ее. Она — ноль. Вы меня простите. Я гулял по Сочи – там конкурс красоты можно проводить, — девчонки-красавицы, взгляд не оторвать. Я уверен, что среди них есть толковые девки. Нет, нашли Ольгу Бузову – бюджетнейший вариант. Заставили ее петь», — посетовал Шахназаров.
Писатель отметил, что на рижском концерте было немноголюдно. Однако, считает он, в этом нет вины Ольги, которая честно работает: просто ей нужно сменить сферу деятельности, например, на продажи в супермаркете.
«Было три человека. Они там тыкали пальцем и смеялись. Вот зачем сознательно уродовать вкус народа. Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик. Путь идет работает на кассу в “Пятерочку”», — предложил Шахназаров.
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