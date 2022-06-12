Шахназаров назвал «дном» концерт Сердючки и Катамадзе в Киеве

Верка Сердючка и Нино Катамадзе провели концерт для украинских военных в Киеве. Писатель и журналист Михаил Шахназаров назвал произошедшее дном, подчеркнув, что эти артисты наконец нашли свой уровень.
В Сети распространяются кадры с концерта в Киеве, где Сердючка и Катамадзе выступали с проукраинской позицией — они кричали со сцены антироссийские лозунги.
«Трансвестита со звездой на жопоголове вы узнали. А воет про “некрасивого москаля” Нино Катамадзе, которую так любит облизывать российская недофронда. Радует одно. Болезные нашли площадку, которая соответствует их уровню», — подчеркнул Шахназаров.
В заключение писатель отметил, что выступление было «дном».