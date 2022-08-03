Шахназаров напомнил, как Борис Гребенщиков нецензурно ругался на радио

«Начал материться. Там потом совет по телевидению и радиовещания нагибал эту радиостанцию. А он рассмеялся и ушел. Вот это его сущность. Насрать посредине стола и уйти. И вот он ушел и стал строить из себя философа», — рассказал Шахназаров в эфире передачи «Полный абзац».