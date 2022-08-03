Шахназаров напомнил, как Борис Гребенщиков нецензурно ругался на радио

Журналист и блогер Михаил Шахназаров высказался о поведении российского певца, лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. По словам публициста, тот старательно выстраивает образ барда-философа.
По словам Шахназарова, Гребенщиков однажды выступил на рижском радио, и в прямом эфире нецензурно бранился: мало того, что это не соответствует образу «барда-философа», так певец еще и подставил радиоведущих.
«Начал материться. Там потом совет по телевидению и радиовещания нагибал эту радиостанцию. А он рассмеялся и ушел. Вот это его сущность. Насрать посредине стола и уйти. И вот он ушел и стал строить из себя философа», — рассказал Шахназаров в эфире передачи «Полный абзац».