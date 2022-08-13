Шахназаров на примере Анкудиновой объяснил, почему юных звезд не пускают на сцену

«Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы», — объяснил Шахназаров на программе «Полный абзац».