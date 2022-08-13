Шахназаров на примере Анкудиновой объяснил, почему юных звезд не пускают на сцену

Публицист Михаил Шахназаров заявил о готовности помогать юным звездам. Но они редко попадают на большую сцену.
По мнению Шахназарова, в российском шоубизнесе орудует своя «мафия», которая рушит карьеру талантливым людям. В качестве примера публицист привел юную певицу Диану Анкудинову. Впервые о ней заговорили после проекта «Ты супер» на НТВ. Потом она выступала и в других шоу, но слава быстро покинула девушку.
«Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы», — объяснил Шахназаров на программе «Полный абзац».
В прошлом году Анкудинова выпустила альбом, в который вошли ее авторские треки. Некоторые из них успели побывать в лидерах чартов. После певица отправилась в небольшой тур по городам России.