Шахназаров эмоционально прокомментировал новое гражданство Невзорова

Журналист Михаил Шахназаров высказался о получении публицистом Александром Невзоровым* (признан иноагентом в России) украинского гражданства. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского паспорта. Недавно президент Украины Владимир Зеленский одобрил данную заявку.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал Шахназаров. Он напомнил, как ранее получивший гражданство Украины публицист оскорбительно высказывался о России.
«Невзорий Иппофил получил кэшбек. В Израиле бы жил на подачки, а в Галушкином Каганате программу дадут, будут хавать его некрофилический бред» — написал он.
Шахназаров также напомнил, что о получении Невзоров украинского гражданства ранее сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами