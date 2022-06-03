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Шахназаров эмоционально прокомментировал новое гражданство Невзорова

Шахназаров эмоционально прокомментировал новое гражданство Невзорова
wikimepia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Журналист Михаил Шахназаров высказался о получении публицистом Александром Невзоровым* (признан иноагентом в России) украинского гражданства. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. 

Ранее стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского паспорта. Недавно президент Украины Владимир Зеленский одобрил данную заявку. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Шахназаров. Он напомнил, как ранее получивший гражданство Украины публицист оскорбительно высказывался о России. 

«Невзорий Иппофил получил кэшбек. В Израиле бы жил на подачки, а в Галушкином Каганате программу дадут, будут хавать его некрофилический бред» — написал он.

Шахназаров также напомнил, что о получении Невзоров украинского гражданства ранее сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
невзоров Украина Шахназаров
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