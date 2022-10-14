Шахназаров едко отреагировал на внесение кинокритика Долина в реестр СМИ-иноагентов

Недавно сообщалось, что Виталий Ковин и Владимир Воронова исчезли из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По сообщению Министерства юстиции их исключили, как как в течение года они не получали финансирование из-за рубежа, передает телеканал «360».