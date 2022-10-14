Шахназаров едко отреагировал на внесение кинокритика Долина в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиций России внесло кинокритика Антона Долина в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории страны. По этому поводу в своем Telegram-канале высказался известный публицист Михаил Шахназаров.
Журналист сочинил короткое стихотворение, точно описывающее сложившуюся ситуацию. Подписчики тут же начали в комментариях бурную дискуссию, согласившись со справедливостью принятого властями решения.
«Товарищ, узри важность момента, видишь, как этот тип недоволен, теперь в роли иноагента, хам и предатель Антоша Долин», — написал Шахназаров.
Как стало известно, вместе с Долиным иноагентами были признаны еще пять журналистов. В опубликованном Минюстом списке оказались Иван Жданов, Владимир Рувинский, Кирилл Харатьян, Наталия Телегина и Вероника Куцылло (все внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории страны).
Недавно сообщалось, что Виталий Ковин и Владимир Воронова исчезли из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По сообщению Министерства юстиции их исключили, как как в течение года они не получали финансирование из-за рубежа, передает телеканал «360».