Шахназаров дал совет уволенной из Welt Овсянниковой съездить на заработки в Польшу

Журналист Михаил Шахназаров высказался об увольнении из немецкого издания Die Welt спустя три месяца работы экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, устроившей скандал с оппозиционным плакатом во время прямого эфира новостей. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале публициста.
Шахназаров посоветовал Овсянниковой поехать на заработки в Польшу, а именно присмотреться к вакансиям по ручному сбору клубники.
«Марину Овсянникову уволили из Welt. Вместе с плакатом No war и желанием быть в доску своей для немцев и украинцев. Пора в Польшу. Там клубника гниет, рук не хватает», — написал публицист.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что в Сети появилось видео, как журналисты задают «неудобные» вопросы Овсянниковой после прибытия в Москву.