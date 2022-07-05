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Шахназаров дал совет уволенной из Welt Овсянниковой съездить на заработки в Польшу

Шахназаров дал совет уволенной из Welt Овсянниковой съездить на заработки в Польшу
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Журналист Михаил Шахназаров высказался об увольнении из немецкого издания Die Welt спустя три месяца работы экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, устроившей скандал с оппозиционным плакатом во время прямого эфира новостей. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале публициста.

Шахназаров посоветовал Овсянниковой поехать на заработки в Польшу, а именно присмотреться к вакансиям по ручному сбору клубники.

«Марину Овсянникову уволили из Welt. Вместе с плакатом No war и желанием быть в доску своей для немцев и украинцев. Пора в Польшу. Там клубника гниет, рук не хватает», — написал публицист.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что в Сети появилось видео, как журналисты задают «неудобные» вопросы Овсянниковой после прибытия в Москву.

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