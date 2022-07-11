Шахматист Исмагилов рассказал, что произошло с ним после рукопожатия с Путиным

Юный шахматист из Санкт-Петербурга Дамир Исмагилов высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, как пожал руку главе государства.
По словам Исмагилова, благодаря увлечению шахматами он смог познакомиться со многими интересными и знаменитыми людьми. Мальчик признался, что однажды пожал руку президенту России.
«На первой шахматной сессии в образовательном центре для одаренных детей “Сириус” я пожал руку президента России Владимира Владимировича Путина. Я сам подошел к нему, потом вожатые меня ругали и просили больше так не делать», — сообщил юный шахматист «Петербургскому дневнику».
Также Исмагилов поделился своими планами. Он хочет поступить на факультет неолимпийских видов спорта в Университете имени Лесгафта. Также он подал документы в Юридический институт.