Шахматист Исмагилов рассказал, что произошло с ним после рукопожатия с Путиным

«На первой шахматной сессии в образовательном центре для одаренных детей “Сириус” я пожал руку президента России Владимира Владимировича Путина. Я сам подошел к нему, потом вожатые меня ругали и просили больше так не делать», — сообщил юный шахматист «Петербургскому дневнику».