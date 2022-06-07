Шадаев: обеспечить Крым качественной мобильной связью можно за два года

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с сотовой связью в Крыму будет решена. Местные власти уже в марте сообщили, что прорабатывают возможность появления новых операторов, но пока вопрос не решен.