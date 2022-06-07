Шадаев: обеспечить Крым качественной мобильной связью можно за два года

Полное обеспечение Крыма связью и мобильным интернетом высокого качества возможно в течение двух лет. Операторы уже готовят программы для полуострова, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема с сотовой связью в Крыму будет решена. Местные власти уже в марте сообщили, что прорабатывают возможность появления новых операторов, но пока вопрос не решен.
«Операторы готовят программы, будут заходить. “Миранда медиа” точно будет заходить. Связь будет лучше в перспективе двух лет точно. Тотальное покрытие», – сообщил ТАСС Шадаев.
Крупные мобильные операторы в настоящее время не работают на территории полуострова из-за западных санкций. Услуги связи в Крыму предоставляют компании «КТК-Телеком», «К-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком».