«Сфотографировался с Зеленским»: британцы подняли на смех поездку Бориса Джонсона на Украину

«В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько кричавших «мы поддерживаем Украину», придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели»;

«Он должен направить всю свою “огневую мощь” на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине», — прокомментировали новость британцы.