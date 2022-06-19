«Сфотографировался с Зеленским»: британцы подняли на смех поездку Бориса Джонсона на Украину

Читатели газеты Daily Express резко отреагировали на поездку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев на фоне развивающегося в Англии экономического и политического кризиса.
Британцы уверены, что Джонсон уделяет слишком много внимания ситуации на Украине, но в тоже время закрывает глаза на проблемы внутри собственной страны, сообщает РИА Новости.
«В ближайшие несколько месяцев будет интересно посмотреть, сколько кричавших «мы поддерживаем Украину», придут к пониманию того, что наша страна просто не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну. Затяните пояса, потому что, как говорится, вы еще ничего не видели»;
«Он должен направить всю свою “огневую мощь” на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от политики чистого нуля — короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине», — прокомментировали новость британцы.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Ранее в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.