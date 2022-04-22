Сезон отпусков: Европа массово отменяет ограничения для россиян

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Многие европейские страны полностью или
частично отменили ограничения на выдачу виз гражданам России в преддверии
сезона отпусков. О том, куда можно отправиться — в материале «Народных Новостей».
Первое, о чем необходимо помнить
каждому — воздушное пространство стран ЕС для российских самолетов пока
остается закрытым. Соответственно, долететь до желаемой страны можно только с
пересадкой. Например, через Турцию, ОАЭ, Египет.
Австрия, Франция, Швеция, Исландия принимают
документы без каких-либо ограничений. Италия возобновила прием документов на
туристические визы, Дания сняла ограничения для въезда. Испания может выдать
визу только при наличии ранее действующего шенгена сроком от 1 года, в Венгрия
выдает визы под конкретные даты поездки.
Словения примет документы только если
вы летите с пересадкой, аналогичная позиция у Греции. Норвегия не выдает
туристические визы, но попасть на ее территорию можно с шенгенской мультивизой.
Закрытыми остаются Литва, Латвия,
Чехия, Эстония, Мальта. Но туда можно въехать по уже полученным визам.