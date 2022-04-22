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    Сезон отпусков: Европа массово отменяет ограничения для россиян

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сезон отпусков: Европа массово отменяет ограничения для россиян

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    wikipedia.org / Sergey Galyonkin / CC BY-SA 2.0

    Многие европейские страны полностью или
    частично отменили ограничения на выдачу виз гражданам России в преддверии
    сезона отпусков. О том, куда можно отправиться — в материале «Народных Новостей».

    Первое, о чем необходимо помнить
    каждому — воздушное пространство стран ЕС для российских самолетов пока
    остается закрытым. Соответственно, долететь до желаемой страны можно только с
    пересадкой. Например, через Турцию, ОАЭ, Египет.

    Сезон отпусков: Европа массово отменяет ограничения для россиян
    flickr.com / Jeroen Kransen / CC BY-SA 2.0

    Австрия, Франция, Швеция, Исландия принимают
    документы без каких-либо ограничений. Италия возобновила прием документов на
    туристические визы, Дания сняла ограничения для въезда. Испания может выдать
    визу только при наличии ранее действующего шенгена сроком от 1 года, в Венгрия
    выдает визы под конкретные даты поездки.

    Словения примет документы только если
    вы летите с пересадкой, аналогичная позиция у Греции. Норвегия не выдает
    туристические визы, но попасть на ее территорию можно с шенгенской мультивизой.

    Закрытыми остаются Литва, Латвия,
    Чехия, Эстония, Мальта. Но туда можно въехать по уже полученным визам.

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