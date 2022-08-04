“Сейчас бы на Комо”: в телеграме и инстаграме* обсуждают “подкат” 31-летнего Александра Кокорина к 15-летней Тоне Худяковой

Тоня Худякова и Александр Кокорин

В телеграме и инстаграме* обсуждают переписку 31-летнего футболиста Александра Кокорина и 15-летней Тони Худяковой, которую уже назвали “подкатом”. Подозрения вызвал комментарий спортсмена под последним постом девушки в инстаграме*, в котором она похвасталась дипломом об окончании девятого класса московской школы № 1239.

Не представляю свое выражение лица после окончания 11 классов тут и 12 в Америке. Лица на мне уже не будет. Было тяжело, но в памяти остались только самые светлые моменты. Я обожаю свою школу, своих одноклассников и учителей. И никогда не променяла бы этот опыт ни на какой другой. И хотя из-за экзаменов в июне в Америке я получаю аттестат в Москве позже, чем остальные девятиклассники, я безумно рада хоть и пустой, но самой родной на свете школе,

— написала Тоня, которая также является популярным блогером — все благодаря ее люксовому образу жизни, занятиям бальными танцами и довольно откровенным фотографиям в купальниках.

Тоня Худякова

Александр Кокорин ответил ей в комментариях:

Щас бы на Комо, а не вот это все (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Это не осталось без внимания.

Только нам кажется, что отсидевший футболист Кокорин (считающий себя в 31 тинейджером) подкатывает в комментах к 15-летней школьнице Тоне Худяковой?

— написали в телеграм-канале “Только никому”.

На реплику футболиста отреагировали также другие подписчики Тони.

Щас бы взрослому мужику с семьей бомбить комменты школьницам, а не это все,

— написал пользователь @and_gum_.

Тоня на этот комментарий отреагировала “фейспалмами”, а Кокорин заявил, что он — тинейджер.

Все в шоке от происходящего,

— поддержал возмущение пользователь @boutique_me.

Пользователь @lemoneddahlia в обсуждении напомнил всем, что Кокорин является другом семьи Худяковой (отец Тони — известный клипмейкер Павел Худяков).

Александр Кокорин и Тоня Худякова

С Александром давно дружит и сама Тоня: как-то они вместе отдыхали на Мальдивах (тогда их совместные фото на скутере тоже вызвали обсуждение), а в 2018 году Тоня поддержала Кокорина во время скандала с дракой в “Кофемании”.

В тюрьму же не сажают всех [за драки]. Почему Сашу? Он близкий друг моих родителей и мой тоже. Я знаю его хорошо. Саша очень добрый и хороший. Я проводила с ним очень много времени и никогда он ни на кого не кидался, не бил, не обижал,

— написала тогда Худякова в инстаграме*, отметив, что он “не заслуживает такой ненависти и травли”.

В 2018 году Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым, своим братом и еще одним знакомым избил нескольких людей. В итоге он был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В июле 2019 года он был этапирован в колонию в Белгородской области, а 6 сентября освобожден по процедуре условно-досрочного освобождения вместе с Павлом Мамаевым.

Спортивная карьера Кокорина сейчас под вопросом. С 2021 года он играет за итальянский клуб “Фиорентина”, но недавно руководство клуба предложило ему расторгнуть контракт за выплату выходного пособия (около 2 млн евро). Футболист отказался. Успехи Кокорина в клубе пока весьма скромные: в 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией