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Северо-Западный университет доказал пользу ходьбы на пределе возможностей для ног

Северо-Западный университет доказал пользу ходьбы на пределе возможностей для ног
pxhere.com

Быстрая и даже некомфортная ходьба полезна для здоровья, выяснили ученые из Северо-Западного университета в Чикаго.

Участниками исследования стали 264 добровольца. Испытуемые, которые ходили на пределе возможностей, набрали большее количество баллов по трем функциональным тестам ног, пишет Journal of the American Heart Association.

Ходьба с элементами болит помогает бороться с ишемией нижних конечностей, отметили специалисты после проведенных исследований. Кроме того, скорость перемещения испытуемых увеличилась на четыре с половиной метра в минуту.

здоровье ишемия ног ходьба
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