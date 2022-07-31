Северо-Западный университет доказал пользу ходьбы на пределе возможностей для ног

Быстрая и даже некомфортная ходьба полезна для здоровья, выяснили ученые из Северо-Западного университета в Чикаго.
Участниками исследования стали 264 добровольца. Испытуемые, которые ходили на пределе возможностей, набрали большее количество баллов по трем функциональным тестам ног, пишет Journal of the American Heart Association.
Ходьба с элементами болит помогает бороться с ишемией нижних конечностей, отметили специалисты после проведенных исследований. Кроме того, скорость перемещения испытуемых увеличилась на четыре с половиной метра в минуту.