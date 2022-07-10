«Северный поток» остановят до 21 июля на плановое техобслуживание

В случае, если объемы газа не будут переброшены на альтернативные маршруты, ряд стран столкнется с резким ростом биржевых цен. Отмечается, что показатели уже преодолели отметку за 1900 долларов. Такая стоимость газа не наблюдалась на протяжении последних нескольких лет.