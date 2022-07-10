«Северный поток» остановят до 21 июля на плановое техобслуживание

«Северный поток» будет остановлен на десять дней. На обеих нитках газопровода запланировано техобслуживание.
В частности, будут протестированы механические компоненты и системы автоматизации. Европейские участники рынка уже опасаются последствий подобных профилактических работ, так как «СП» является ключевым газопроводом из Европы в Россию.
В случае, если объемы газа не будут переброшены на альтернативные маршруты, ряд стран столкнется с резким ростом биржевых цен. Отмечается, что показатели уже преодолели отметку за 1900 долларов. Такая стоимость газа не наблюдалась на протяжении последних нескольких лет.
На данный момент газовый кризис наблюдается на территории многих европейский стран. Ряд депутатов Германии призывают остановить усугубление ситуации и не ухудшать отношения с Россией, передает РИАМО.