Северный регион Франции вынужден закрыть муниципальные бассейны из-за повышения цен на электроэнергию

Повышение стоимости энергоносителей повлияло на эксплуатацию

спортивных сооружений. Власти Монтрейуа решили приспособить платежи к новым

условиям. В прошлом году сообщество

коммун выплатило 90 тыс. евро за три бассейна в Экюире, Этапое и Берке. В этом

году, из-за резкого роста цен на энергоносители, муниципалитет должен будет

заплатить 400 тыс. евро.