Северный регион Франции вынужден закрыть муниципальные бассейны из-за повышения цен на электроэнергию

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Коммунам в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале придется
закрыть некоторые муниципальные бассейны из-за резкого скачка цен на
электроэнергию.
Повышение стоимости энергоносителей повлияло на эксплуатацию
спортивных сооружений. Власти Монтрейуа решили приспособить платежи к новым
условиям. В прошлом году сообщество
коммун выплатило 90 тыс. евро за три бассейна в Экюире, Этапое и Берке. В этом
году, из-за резкого роста цен на энергоносители, муниципалитет должен будет
заплатить 400 тыс. евро.
Коммуна Леффренкук не смогла адаптироваться к новой
стоимости и решила закрыть бассейн. Из-за роста цен на энергию за все здания
муниципалитета приходится выплатить 200 тыс. евро, а стоимость спортивного
сооружения повысилась на 50 тыс. евро, объяснил мэр коммуны Оливье Рикебуш.