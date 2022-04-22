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    Северный регион Франции вынужден закрыть муниципальные бассейны из-за повышения цен на электроэнергию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Северный регион Франции вынужден закрыть муниципальные бассейны из-за повышения цен на электроэнергию

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    pexels.com/PD

    Коммунам в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале придется
    закрыть некоторые муниципальные бассейны из-за резкого скачка цен на
    электроэнергию.

    Повышение стоимости энергоносителей повлияло на эксплуатацию
    спортивных сооружений. Власти Монтрейуа решили приспособить платежи к новым
    условиям.  В прошлом году сообщество
    коммун выплатило 90 тыс. евро за три бассейна в Экюире, Этапое и Берке. В этом
    году, из-за резкого роста цен на энергоносители, муниципалитет должен будет
    заплатить 400 тыс. евро.

    Коммуна Леффренкук не смогла адаптироваться к новой
    стоимости и решила закрыть бассейн. Из-за роста цен на энергию за все здания
    муниципалитета приходится выплатить 200 тыс. евро, а стоимость спортивного
    сооружения повысилась на 50 тыс. евро, объяснил мэр коммуны Оливье Рикебуш.

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