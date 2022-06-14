Северная периферия циклона принесет в Петербург дожди с грозами 14 июня

Жителей Санкт-Петербурга ожидает дождливая погода с грозами во вторник, 14 июня. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Согласно прогнозам метеорологов, показатели температуры воздуха в Северной столице будут колебаться в пределах от +19 до +21 градуса, в Ленинградской области — от +16 до +21 градуса. По словам Леуса, погодные условия в Петербурге сформируются под влиянием северной периферии циклона, выходящего своим центром на юго-запад Северо-Западного округа. Он принесет дожди, в некоторых районах города возможны грозы. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в среду, 15 июня.
«В среду дождливо, продолжится понижение температуры», — рассказал Леус.
Как сообщает «Вечерняя Москва», Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ожидающейся грозы. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июня. Несмотря на грозы, текущая неделя будет по-летнему теплой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.