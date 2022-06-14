Северная периферия циклона принесет в Петербург дожди с грозами 14 июня

Согласно прогнозам метеорологов, показатели температуры воздуха в Северной столице будут колебаться в пределах от +19 до +21 градуса, в Ленинградской области — от +16 до +21 градуса. По словам Леуса, погодные условия в Петербурге сформируются под влиянием северной периферии циклона, выходящего своим центром на юго-запад Северо-Западного округа. Он принесет дожди, в некоторых районах города возможны грозы. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в среду, 15 июня.