«Северная» пенсия: экономист назвал условия получения выплат с двойным коэффициентом

Россияне, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Условия, необходимые для получения пенсии с двойным коэффициентом, в беседе с «Народными Новостями» назвал экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.