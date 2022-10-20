«Северная» пенсия: экономист назвал условия получения выплат с двойным коэффициентом

Россияне, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Условия, необходимые для получения пенсии с двойным коэффициентом, в беседе с «Народными Новостями» назвал экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По сообщениям СМИ, «северный стаж» предполагает получение гражданами повышенной пенсии. При этом подчеркивается, что он определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке. Размер пенсионных выплат варьируется в разных районах.
По словам профессора Финансового университета, в заработной плате, которую человек получает, работая в тех регионах, которые приравнены к Крайнему Северу, не учитывается двойной коэффициент, поэтому он применяется при начислении пенсии.
«В итоге это приводит к тому, что человек не нарабатывает больше индивидуальных пенсионных баллов. Поэтому расчет пенсии в таком случае производится в повышенном размере, то есть применяется определенный коэффициент», — рассказал Сафонов.
При этом, как отметил специалист, для расчета пенсии действуют определенные коэффициенты, и для разных регионов России они разные.
«Надо иметь в виду следующее обстоятельство, что для получения соответствующей надбавки, необходим определенный стаж. Второй момент, человек, работающий на Крайнем Севере, для получения повышенной надбавки, должен там проживать», — подчеркнул Сафонов.
Любой россиянин, если он отработает определенное количество лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, может рассчитывать на повышенную пенсию, подытожил эксперт.
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