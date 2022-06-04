Сеть отелей Marriott уходит из России из‑за новых санкций

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Отель Moscow Marriott Imperial Plaza

Международная сеть отелей люксового сегмента Marriott уходит из России из‑за новых санкций в отношении страны — об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Конфликт на Украине, продолжающийся уже четвертый месяц, несет за собой серьезные гуманитарные, социально-экономические и глобальные последствия. На протяжении всего этого непростого периода в Marriott заботились о безопасности и благополучии наших сотрудников и гостей. <…> Недавно объявленные санкции США, Великобритании и ЕС лишают Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все международные операции Marriott в России.

Еще в начале марта компания закрыла свой офис в России, приостановила открытие новых отелей на территории страны и заморозила проекты по развитию бизнеса и инвестированию на российском рынке, где присутствовала 25 лет.

Представители гостиничной сети отметили, что продолжат заботиться о сотрудниках в России и на Украине, обеспечивая трудоустройство в Marriott за пределами этих стран. Компания выделила 1 миллион долларов на помощь с переселением, питанием и транспортом, оказание медицинской и юридической поддержки, а также организовала бесплатное проживание украинских беженцев в 85 отелях сети.

Тем временем руководитель Ростуризма Зарина Догузова написала в своем телеграм-канале, что все отели Marriott продолжат работу в России.

Это как с Букингом: в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет еще больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии. Первая пятизвездочная гостиница класса “люкс” сети Marriott открылась в Москве в 1997 году на Тверской улице. В 2019 году издание Forbes представило рейтинг “Крупнейших отельных сетей России”, в котором Marriott International заняла первое место.

Ранее “Известия” сообщили о планах Marriott и Hilton полностью уйти из России. Источник издания предположил, что одной из причин такого решения может стать резкое снижение потока иностранных гостей, которые могут себе позволить номер за 60 — 100 тысяч рублей в сутки.