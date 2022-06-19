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Сеть магазинов Decathlon прекратит работу в Петербурге с 26 июня

Сеть магазинов Decathlon прекратит работу в Петербурге с 26 июня
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Французская компания Decathlon приняла решение приостановить работу магазинов на территории России. Как сообщили представители пресс-службы компании, магазины в Санкт-Петербурге закроются 26 июня.

Представители Decathlon подчеркнули, что онлайн-магазин также временно прекратит свою работу в связи с проблемами с поставкой продукции. Покупатели смогут вернуть товары в четырех торговых точках: «Декатлон Парнас», «Декатлон Охта, «Декатлон Пулково» и «Декатлон Жемчужина». Отмечается, что владельцы подарочных карт могут вернуть денежные средства или дождаться возобновления работы магазинов. 

Как сообщалось ранее, испанская компания Mango также приняла решение уйти с российского рынка. Она достигла соглашения об отказе от 55 магазинов в России. Предполагается, что они станут франчайзинговыми, что позволит сохранить рабочие места для 800 сотрудников.

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