Сеть магазинов Decathlon прекратит работу в Петербурге с 26 июня

Представители Decathlon подчеркнули, что онлайн-магазин также временно прекратит свою работу в связи с проблемами с поставкой продукции. Покупатели смогут вернуть товары в четырех торговых точках: «Декатлон Парнас», «Декатлон Охта, «Декатлон Пулково» и «Декатлон Жемчужина». Отмечается, что владельцы подарочных карт могут вернуть денежные средства или дождаться возобновления работы магазинов.