Сестра Жанны Фриске с отцом и дочкой покинула Россию

Ранее «Народные новости» информировали, что Наталья Фриске исполнит роль покойной сестры в фильме о жизни певицы.

Девушка попросила подписчиков пожелать семье хорошего полета и выразила надежду, что перелет пройдет успешно. В какую страну отправилась семья Фриске, не сообщается.

«Прошли паспортный контроль, летим с дедушкой и Луняшей на морюшко. Наконец-то. Дедушка нас решил вывезти», — сказала Наталья Фриске.

Наталья поделилась с пользователями Сети новостью, что вместе с отцом и маленькой дочкой улетает на море.

Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, рассказала, что улетает из России. Женщина опубликовала в своем блоге кадры из аэропорта, сообщает «Teleprogramma.pro».