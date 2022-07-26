Сестра Жанны Фриске призналась, что в лечении от рака ей помогло чудо

Двоюродная сестра певицы Жанны Фриске Татьяна выразила благодарность всем небезразличным людям за оказанную помощь и поддержку: девушка, как и ее звездная сестра в свое время, борется с онкологическим заболеванием.
Как рассказали авторы портала Teleprogramma.pro, Татьяна в данный момент лечится в одной из клиник в Турции, девушка прошла уже шестой курс химиотерапии.
«Есть динамика, и это радует. Благодарю каждого за финансовую поддержку в это нелегкое время. Ваши молитвы о моем выздоровлении бесценны и творят чудеса», — рассказала Татьяна.
Близкая родственница Татьяны, двоюродная сестра Наталья Фриске оказывает ей посильную поддержку. В своих соцсетях она размещала реквизиты Татьяны с просьбой перечислять средства на лечение от рака.