Сестра Жанны Фриске поделилась новыми данными о больной раком родственнице звезды

Двоюродная сестра Жанны Фриске больна раком после нескольких лет ремиссии тяжелое заболевание вернулось и дало о себе знать рецидивом. Наталья в своих соцсетях рассказывает, как обстоят дела с лечением родственницы и показала, как в Турции ей проводят химиотерапию.