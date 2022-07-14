Сестра Жанны Фриске поделилась новыми данными о больной раком родственнице звезды

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья старается держать в поклонников и подписчиков в курсе, как обстоят дела со здоровьем ее кузины Татьяны, которая проходит лечение от рака в Турции.
Двоюродная сестра Жанны Фриске больна раком после нескольких лет ремиссии тяжелое заболевание вернулось и дало о себе знать рецидивом. Наталья в своих соцсетях рассказывает, как обстоят дела с лечением родственницы и показала, как в Турции ей проводят химиотерапию.
Как выяснилось, врачи перенесли лечение на чуть более поздний срок, но Татьяна дала понять, что не отчаивается и не теряет оптимизма, несмотря на сложную ситуацию.
«Даже, когда химию перенесли на два дня, и это к лучшему. Мне среда больше нравится, чем понедельник», — рассказал Татьяна.