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Сестра Михаила Круга заявила, что его семья получает «смешные деньги» за песни артиста

pxhere.com
pxhere.com

Сестра популярного российского шансонье Михаила Круга Ольга Медведева рассказала, сколько родственники артиста получают средств по авторским правам за песни исполнителя.

Медведева в беседе с журналистами «КП-Петербург» рассказала, как живут дети и жены Круга. Один из сыновей работает в правоохранительных органах, сторонится общественности и поклонником творчества отца не является. Другой, младший сын, все же любит отцовские песни, сочиняет и исполняет свои и готовится к первым спектаклям. Жены артиста живут разными жизнями и не общаются. Ольгу спросили, получает ли семья отчисления по авторским правам. Она призналась, что речь идет о небольших суммах.

«Да, там от Российского авторского общества идут какие-то деньги, с ними заключен договор. Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше 10 тысяч рублей, скажем так», — рассказала Медведева.

Наследство у Михаила Круга, по словам Ольги, тоже было небольшим: дом, машина и автобус, которые поделили родственники между собой.

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RusNewsToday24
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