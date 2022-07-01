Сестра Михаила Круга заявила, что его семья получает «смешные деньги» за песни артиста

Медведева в беседе с журналистами «КП-Петербург» рассказала, как живут дети и жены Круга. Один из сыновей работает в правоохранительных органах, сторонится общественности и поклонником творчества отца не является. Другой, младший сын, все же любит отцовские песни, сочиняет и исполняет свои и готовится к первым спектаклям. Жены артиста живут разными жизнями и не общаются. Ольгу спросили, получает ли семья отчисления по авторским правам. Она призналась, что речь идет о небольших суммах.