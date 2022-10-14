Сестра Кейт Мосс Лотти заработала на OnlyFans 66 тысяч фунтов стерлингов. Этого не хватает на покрытие ее долгов

Лотти Мосс

В июне 2021 года сестра Кейт Мосс Лотти завела аккаунт на платформе OnlyFans, где подписчикам можно продавать откровенные фото и видео. Согласно отчетам, опубликованным компанией Lottiem Ltd, которая занимается ее доходами, за прошлый год Лотти удалось заработать на этом 66 тысяч фунтов стерлингов.

Это, как отмечает издание Daily Mail, является весьма скромным результатом, так как долги девушки составляют 170 599 фунтов стерлингов. Примечательно, что, когда Лотти только начала вести аккаунт, она заявляла, что зарабатывает по 70 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Ранее Лотти также говорила, что члены ее семьи, в частности ее знаменитая сестра, гордятся ее работой. Однако инсайдеры говорят о другом. По их данным, Кейт была “убита” поведением сестры. Разлад в их общение вносит и тот факт, что Лотти злоупотребляла психоактивными веществами и даже была в реабилитационной клинике в феврале этого года. Кейт, которая сама в 2005 году попала в крупный скандал, связанный с употреблением наркотиков, якобы испытывает трудности в общении с людьми, имеющими зависимости.

Кейт была расстроена, потому что Лотти продолжала пить и все время публиковала сексуально провокационные материалы в инстаграме*. Кейт нелегко находиться рядом с пьющими людьми, и она определенно не будет с теми, кто употребляет наркотики,

— говорил инсайдер.

Источники Page Six ранее утверждали, что даже 19-летняя дочь Кейт Лила “не хочет иметь ничего общего с Лотти” из-за ее выходок. Во время локдауна Кейт пригласила Лотти пожить с собой в своем загородном доме в Котсуолдсе, и, по словам инсайдера, Лила была не в восторге от такого соседства.

Лиле это совсем не понравилось. Она презирает Лотти. Как-то Лила помогла Лотти покрасить волосы в розовый цвет, и после Лила отказалась сделать с ней хотя бы одно фото для инстаграма*,

— поделился инсайдер.

Когда Лотти покинула дом Кейт “в дурном настроении”, она оставила две бутылки любимого вина своей сестры, что, согласно инсайдерам, было истолковано как невербальное сообщение “да пошли вы”. Сама Кейт пока не комментировала отношения со своей сестрой.

24-летняя Лотти Мосс — младшая сестра знаменитой модели. У них общий отец и разные матери. Девушка также пыталась строить модельную карьеру и в 2014 году подписала контракт со Storm Management. В 2016 году она снялась для Vogue. В 2021 году Лотти решила продавать свои откровенные фотографии на сайте для взрослых OnlyFans. Девушка объяснила, что ей нравится контроль над созданием собственного контента.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией