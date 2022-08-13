Украинец признался, что не хотел защищать киевский режим и воевать против русских людей, однако его заставили. Мужчина благодарен российским военным за то, что спасли его от украинских националистов и уберегли от военных преступлений против мирного населения своей страны, к которым принуждала киевская власть.