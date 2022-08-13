Сержант ВСУ признался, почему решил сдаться первой увиденной колонне ВС России

Старший сержант ВСУ Владимир Юванько рассказал, почему решил сдаться первой же попавшейся колонне российских военнослужащих.
Украинец признался, что не хотел защищать киевский режим и воевать против русских людей, однако его заставили. Мужчина благодарен российским военным за то, что спасли его от украинских националистов и уберегли от военных преступлений против мирного населения своей страны, к которым принуждала киевская власть.
«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю “Слава богу, приехали”. (…) Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», — признался солдат ВСУ.
При этом мужчина добавил, что не хочет возвращаться на подконтрольную Украине территорию, поэтому не будет никогда участвовать в обмене пленными.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.