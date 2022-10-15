Сержант «Азова» рассказал о курьезном случае мародерства в Мариуполе

Находящийся в заключении сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что украинские пограничники в Мариуполе занимались мародерством, присваивая себе золото и деньги. Дело доходило до очень курьезных ситуаций.
«Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил», — рассказал Швец в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что мародеры забирали ценные вещи, телефоны. драгоценности и деньги, а продовольствие просто отбирали в магазинах. по словам Швеца, люди надеялись «стать богатыми», когда вернутся домой.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация