Сержант «Азова» рассказал о курьезном случае мародерства в Мариуполе

«Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жестко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил», — рассказал Швец в беседе с РИА Новости.