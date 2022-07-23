Серябкина появилась на VK Fest в домашнем халате

Певица Ольга Серябкина приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Москве. Для выхода исполнительница выбрала необычный образ.
Знаменитость появилась перед публикой в белоснежном банном халате с повязанным на голове полотенцем, словно только что вышла из душа. Во время концерта певица все же сняла халат. Под ним оказалось короткое платье.
На VK Fest также выступила Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» сообщила зрителем о своей любви к большому мужскому половому органу, чем шокировала гостей фестиваля.