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Серябкина появилась на VK Fest в домашнем халате

Серябкина появилась на VK Fest в домашнем халате
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Ольга Серябкина приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Москве. Для выхода исполнительница выбрала необычный образ.

Знаменитость появилась перед публикой в белоснежном банном халате с повязанным на голове полотенцем, словно только что вышла из душа. Во время концерта певица все же сняла халат. Под ним оказалось короткое платье.

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На VK Fest также выступила Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» сообщила зрителем о своей любви к большому мужскому половому органу, чем шокировала гостей фестиваля.

VK Fest певица серябкина
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RusNewsToday24
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