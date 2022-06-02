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Сервис Pixabay заблокировал доступ пользователям из России

Сервис Pixabay заблокировал доступ пользователям из России
pexels.com/PD

Международный веб-сайт Pixabay, предоставляющий возможность пользователям скачивать бесплатные фотографии и видеозаписи, стал недоступен на территории России. Фоторесурс заблокировал россиянам доступ к сайту.

Отмечается, что пользователи из России больше не могут размещать на сайте собственные фотографии, а также скачивать работы других фотографов. Представители фоторесурса не предоставили информацию о том, когда блокировка будет снята.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее платформа для создания графических дизайнов Canva также ограничила доступ для российских пользователей. Ежемесячно данную платформу посещают около 60 миллионов человек.

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RusNewsToday24
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