Сервис Pixabay заблокировал доступ пользователям из России

Международный веб-сайт Pixabay, предоставляющий возможность пользователям скачивать бесплатные фотографии и видеозаписи, стал недоступен на территории России. Фоторесурс заблокировал россиянам доступ к сайту.
Отмечается, что пользователи из России больше не могут размещать на сайте собственные фотографии, а также скачивать работы других фотографов. Представители фоторесурса не предоставили информацию о том, когда блокировка будет снята.
Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее платформа для создания графических дизайнов Canva также ограничила доступ для российских пользователей. Ежемесячно данную платформу посещают около 60 миллионов человек.