Сервис быстрой доставки еды «Самокат» закрылся в 15 городах

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Российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат», за которым стоят Сбербанк и Mail.ru, прекратил свою работу в полутора десятках городов России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке и подтвердил представитель компании.





Как сообщает источник, оператор доставки уходит из небольших населенных пунктов из-за недостаточной эффективности бизнеса. С середины марта «Самокат» уже закрылся или закрывается в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, Березовскрм, Верхней Пышме, Западном, Каменске-Уральском, Копейске, Краснокамске, Первоуральске, Аксае.

Один из источников «Ведомостей» даже предположил, что частичное закрытие в регионах готовит сервис полному прекращению работы по России. Однако источники из VK и «Сбера» опровергают это предположение, отмечая, что сервис в регионах убыточен и команда просто пытается «не жечь деньги».

Также отмечается, что одной из проблем сервиса, повлиявшей на ситуацию, стал отъезд в США бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.