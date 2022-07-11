Серов дал дочери три дня на переезд из своего дома

Российский эстрадный исполнитель Александр Серов потребовал у дочери Мишель покинуть его дом вместе с мужем и обоими детьми, младшему из которых всего полгода.
Артист вернулся из отдыха в Турции и захотел побыть дома один. Он заблаговременно предупредил свою дочь о необходимости подыскать другую жилплощадь.
«Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент», — написала Мишель в своем Telegram-канале.
Молодой семье пришлось срочно подыскивать новое жилье и даже не удалось вывезти все вещи. Мишель сообщила, что они поселились в коттеджном поселке. Она заявила, что возвращаться к отцу не намеренна.