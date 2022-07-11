Серов дал дочери три дня на переезд из своего дома

«Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент», ­— написала Мишель в своем Telegram-канале.