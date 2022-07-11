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Серов дал дочери три дня на переезд из своего дома

Серов дал дочери три дня на переезд из своего дома
prt scr youtube .com/Инна Чашина

Российский эстрадный исполнитель Александр Серов потребовал у дочери Мишель покинуть его дом вместе с мужем и обоими детьми, младшему из которых всего полгода.    

Артист вернулся из отдыха в Турции и захотел побыть дома один. Он заблаговременно предупредил свою дочь о необходимости подыскать другую жилплощадь.

«Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент», ­— написала Мишель в своем Telegram-канале.

Молодой семье пришлось срочно подыскивать новое жилье и даже не удалось вывезти все вещи. Мишель сообщила, что они поселились в коттеджном поселке. Она заявила, что возвращаться к отцу не намеренна.

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