Новости0

Серию терактов диверсионной группы на гражданских объектах в Херсоне пресекли силовики

Серию терактов диверсионной группы на гражданских объектах в Херсоне пресекли силовики
pxhere.com

Диверсантов, которые готовили серию террористических атак на гражданские объекты и пункт гуманитарной помощи, задержали в Херсоне.

Следователи установили, что злоумышленники планировали нападение на магазины. Кроме того, они хотели поджечь паспортный стол, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«В середине июня куратор от СБУ Разинский связался с нами по интернету. Он находится на той стороне», – сообщил один из задержанных.

Россия продолжает проведение специальной операции на Украине. Ее цель — защита республик Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

диверсанты задержание херсон
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.