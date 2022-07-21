Серию терактов диверсионной группы на гражданских объектах в Херсоне пресекли силовики

Диверсантов, которые готовили серию террористических атак на гражданские объекты и пункт гуманитарной помощи, задержали в Херсоне.
Следователи установили, что злоумышленники планировали нападение на магазины. Кроме того, они хотели поджечь паспортный стол, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.
«В середине июня куратор от СБУ Разинский связался с нами по интернету. Он находится на той стороне», – сообщил один из задержанных.
Россия продолжает проведение специальной операции на Украине. Ее цель — защита республик Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.