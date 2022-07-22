Серийный выпуск российских беспилотных тракторов стартует в следующем году

По сообщению генерального директора ПАО «Кировский завод» Сергея Серебрякова, на вторую половину следующего года запланирован серийный запуск тракторов с возможностью автопилотирования. Сейчас уже изготовлен первый опытный образец, он находится на Северо-Западной машиноиспытательной станции в Ленинградской области и достаточно успешно проходит испытания. В этом году планируется запуск первой партии из 50 машин. Эта предсерийная партия отправится на поля России для широкого спектра испытаний, отметил Серебряков.

Внешний вид беспилотного трактора такой же, как и у обычного. Основным отличием стало внедрение новых систем и агрегатов, которые позволяют трактору работать без человека или с его минимальным участием на определенных операциях. Системой автопилотирования оснастили флагман петербургского завода – «Кировец» мощностью более 400 л.с. Трактор может двигаться сам, без механизатора. Интеллектуальная система подбирает нужную скорость и мощность двигателя, идеальный диапазон работы коробки передач. Благодаря системе радаров и камер машина сама разворачивается, выбирает плуг, ширину захвата, объезжает или тормозит перед препятствием.

Разница в цене между обычной моделью трактора и его беспилотной версией пока составляет около 1 млн рублей, но, как отмечает директор «Кировского завода», она окупает себя полностью. Машина позволяет сэкономить топливо и обеспечивает более высокую производительность. Сейчас стоимость тракторов, которые уже выпускаются на «Кировском заводе», начинается от 15-17 млн рублей.