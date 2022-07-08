Серийного угонщика автомобилей задержали в Новосибирской области

Все похищенные автомобили на данный момент обнаружены полицейскими. Задержанный бросал их в разных населенных пунктах Искитимского района. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта) и по статье 158 УК РФ (Кража). Следствие продолжается. Подозреваемый находится под стражей.