Серийного угонщика автомобилей задержали в Новосибирской области

Неоднократно судимый 33-летний житель Искитимского района Новосибирской области совершил серию угонов автомобилей. Примечательно, что его интересовали только изделия отечественного автопрома.
В настоящее время правоохранителями установлена причастность злоумышленника к четырем угонам транспортных средств, передает сетевое издание «ЧС Инфо». Особенной изобретательности при совершении преступлений угонщик не проявлял: находил на парковке незапертый автомобиль, проникал в салон и уезжал. Причем мужчина проявлял своеобразный патриотизм, угоняя только отечественные автомобили.
Все похищенные автомобили на данный момент обнаружены полицейскими. Задержанный бросал их в разных населенных пунктах Искитимского района. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта) и по статье 158 УК РФ (Кража). Следствие продолжается. Подозреваемый находится под стражей.