Серия взрывов прогремела со стороны окраин Херсона

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Взрывы прогремели со стороны окраин Херсона. По предварительным данным, российские ПВО сбивают цели ВСУ, пишет РИА Новости.
Несколько серий взрывов трижды прозвучали на протяжении десяти минут. Украинские военные постоянно пытаются обстреливать жилые кварталы на окраинах Херсона.
Военная операция на Украине стартовала 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по Херсону в День Победы, сообщало РИАМО. Сработала противовоздушная оборона.
загрузка...